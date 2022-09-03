2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY

to

Shively City Hall 3920 Dixie Highway, Kentucky 40216

2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY

Louisville Artisans and Farmers Market will be held on September 3rd, 2022. This market will feature produce stands, artwork, food trucks, entertainment, and much more. Hours: 10am-2pm

For more information, please visit on Facebook - Shively Farmers & Artisans Market

Info

Shively City Hall 3920 Dixie Highway, Kentucky 40216
Festivals & Fairs, Kids & Family, Markets
to
Google Calendar - 2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY - 2022-09-03 10:00:00 Google Yahoo Calendar - 2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY - 2022-09-03 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - 2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY - 2022-09-03 10:00:00 Outlook iCalendar - 2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY - 2022-09-03 10:00:00 ical