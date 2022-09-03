2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY
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Shively City Hall 3920 Dixie Highway, Kentucky 40216
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2022 Louisville Artisans and Farmers Market Louisville, KY
Louisville Artisans and Farmers Market will be held on September 3rd, 2022. This market will feature produce stands, artwork, food trucks, entertainment, and much more. Hours: 10am-2pm
For more information, please visit on Facebook - Shively Farmers & Artisans Market
Info
Shively City Hall 3920 Dixie Highway, Kentucky 40216
Festivals & Fairs, Kids & Family, Markets