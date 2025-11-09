62nd Annual Veterans Parade in Madisonville

Downtown Madisonville 15 East Center Street, Madisonville, Kentucky 42431

Join us for Kentucky’s Largest Veteran’s Day Parade on Nov. 9th, 2025 on Main Street in Madisonville, KY! The parade begins at 2 pm.

Madisonville is proud to host its 62nd annual Veterans Parade, honoring the men and women who served our nation.

Interested in participating? Contact:

AMERICAN LEGION POST 6, located at 856 Legion Dr.

VFW 5480, located at 201 McLeod Ln.

For questions or forms, contact:

madisonvillevfw5480@gmail.com

For more information visit visitmadisonvilleky.com/event/61st-annual-veterans-parade-2/

Info

Kids & Family, Leisure & Recreation, Outdoor
