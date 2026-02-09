Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana
to
Gilda's Club Kentuckiana 2440 Grinstead Drive , Louisville, Kentucky 40204
×
Gilda's Club
Trivia flyer
Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana
Push your puzzler to the limit as your team competes against Louisville's biggest and best brains. Add bourbon tasting between rounds and this is the perfect night out!
For more information call 502-583-0075 or Tickets visit bit.ly@GCKtrivia.com
Info
Gilda's Club Kentuckiana 2440 Grinstead Drive , Louisville, Kentucky 40204
Charity & Fundraisers, Food & Drink