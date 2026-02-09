Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana

to

Gilda's Club Kentuckiana 2440 Grinstead Drive , Louisville, Kentucky 40204

Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana

Push your puzzler to the limit as your team competes against Louisville's biggest and best brains. Add bourbon tasting between rounds and this is the perfect night out!

For more information call 502-583-0075 or Tickets visit bit.ly@GCKtrivia.com

Info

Gilda's Club Kentuckiana 2440 Grinstead Drive , Louisville, Kentucky 40204
Charity & Fundraisers, Food & Drink
502-583-0075
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana - 2026-03-27 18:30:00 Google Yahoo Calendar - Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana - 2026-03-27 18:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana - 2026-03-27 18:30:00 Outlook iCalendar - Bourbon + Brains Trivia at Gilda's Club Kentuckiana - 2026-03-27 18:30:00 ical