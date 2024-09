Bulls & Barrels at Taylor County Fairgrounds

× Expand CHS FFA Bulls & Barrels

2024 Bulls and Barrels Rodeo

A ‘Top Tier Ranch’ Production

September 7, 2024

Taylor County Fairgrounds

4:00 PM - Pit Gates Open

5:30 PM - Main Gates Open

6:30 PM - Sign-Ups for Mutton Bustin

7:00 PM - Mutton Bustin Begins

7:30 PM - The Main Event featuring Bull Riding, Barrel Racing, and Ranch Bronc Riding

For more information call 2704653786 or visit cvillebullsandbarrels.com/