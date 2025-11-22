Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios
Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347
Midway Art Studios
Take & bake focaccia
Gather to create a culinary masterpiece of delicious focaccia dough from Midway Bakery.
Make your designs with fresh cut veggies, olives and herbs to take & bake for your Friendsgiving Feast!
Each $39 ticket includes all your supplies and trips to our bougie mocktail bar. Seating limited. Saturday November 22nd, 11AM-12:30PM
*Refunds given if class is cancelled.
For more information visit midwayartstudios.com/workshops-source/friendsgiving-focaccia-bread-workshop-november