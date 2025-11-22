Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios

to

Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347

Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios

Gather to create a culinary masterpiece of delicious focaccia dough from Midway Bakery.

Make your designs with fresh cut veggies, olives and herbs to take & bake for your Friendsgiving Feast!

Each $39 ticket includes all your supplies and trips to our bougie mocktail bar. Seating limited. Saturday November 22nd, 11AM-12:30PM

*Refunds given if class is cancelled.

For more information visit midwayartstudios.com/workshops-source/friendsgiving-focaccia-bread-workshop-november

Info

Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347
Food & Drink, Workshops
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios - 2025-11-22 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios - 2025-11-22 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios - 2025-11-22 11:00:00 Outlook iCalendar - Friendsgiving Focaccia at Midway Art Studios - 2025-11-22 11:00:00 ical