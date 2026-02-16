Kentucky Derby Festival Presents PNC Tour de Lou

Louisville Louisville, Kentucky

As always, the Festival’s annual cycling event is for riders of all levels of experience, with four separate cycling distances:

62.1 Miles (Metric Century) – Ideal for advanced riders or those looking for a challenge: 8 AM35 Miles – Ideal for moderate/experienced riders: 8:15 AM25 Miles – Ideal for beginners to intermediate: 8:30 AMNEW: 12 Miles – Ideal for beginners or those new to cycling: 9:00 AMVirtual Ride – 12, 25, 35, and Metric Century Options

For more information, please call (502) 584-3378 or visit discover.kdf.org 

