Kiwanis Take A Kid Fishing Day
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Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
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22nd Annual Kiwanis Take A Kid Fishing Day
22nd Annual Kiwanis Take A Kid Fishing Day
Kiwanis Take A Kid Fishing Day
Madisonville Noon Kiwanis club is excited to announce the annual Take A Kid Fishing Day event for 2022! Come out and enjoy a day at the Madisonville City Park on Saturday, June 4th from 11 AM to 2 PM.
Register online here: (please register each child separately) https://forms.gle/i9MQJTZa1aKzVHZ97
Info
Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
Kids & Family, Leisure & Recreation, Outdoor