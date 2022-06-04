Kiwanis Take A Kid Fishing Day

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Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431

Kiwanis Take A Kid Fishing Day

Madisonville Noon Kiwanis club is excited to announce the annual Take A Kid Fishing Day event for 2022! Come out and enjoy a day at the Madisonville City Park on Saturday, June 4th from 11 AM to 2 PM.

Register online here: (please register each child separately) https://forms.gle/i9MQJTZa1aKzVHZ97

Info

Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
Kids & Family, Leisure & Recreation, Outdoor
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Google Calendar - Kiwanis Take A Kid Fishing Day - 2022-06-04 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Kiwanis Take A Kid Fishing Day - 2022-06-04 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Kiwanis Take A Kid Fishing Day - 2022-06-04 11:00:00 Outlook iCalendar - Kiwanis Take A Kid Fishing Day - 2022-06-04 11:00:00 ical