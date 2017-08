Louisville Orchestra at Season Preview Concert

80th Anniversary Season

PREVIEW CONCERT

FREE and open to the public

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No. 7, Mvt. 4, “Finale”

LUDWIG VAN BEETHOVEN: Symphony No. 7, Mvt. 2

PYOTR TCHAIKOVSKY: Symphony No. 5, Mvt. 3, “Waltz”

GIOACHINO ROSSINI: “Largo al factotum” from Barber of Seville

JOHN WILLIAMS: “Harry’s Wondrous World” from Harry Potter and the Sorcerer’s Stone

SAMUEL BARBER: Adagio for Strings

LEONARD BERNSTEIN: Overture to West Side Story

LENNON/McCARTNEY: Yesterday

TEDDY ABRAMS: Unified Field, Mvt. 4

GUSTAV HOLST: “Jupiter” from The Planets

Chad Sloan, baritone

Bob Bernhardt, Principal Pops Conductor

For more information call 502-587-8681 or visit louisvilleorchestra.org