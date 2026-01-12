MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville
Parkway Plaza Mall 401 Madison Square Dr., Madisonville, Kentucky 42431
MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville
MadCon brings together anime fans, comic and card collectors, gamers, artists, creators, and families for a full-day, high-energy experience that celebrates fandom, creativity, and community. MadCon is a one-day anime, comics, gaming, cosplay, and collectibles convention designed for fans, families, creators, and businesses who love pop culture.
2026 Event Details:
Saturday, March 21, 2026
9:00 AM – 5:00 PM
Parkway Plaza Mall – Madisonville, KY
For more information call 270-821-1310 or visit on Facebook: Parkway Plaza Mall