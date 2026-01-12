MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville

to

Parkway Plaza Mall 401 Madison Square Dr., Madisonville, Kentucky 42431

MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville

MadCon brings together anime fans, comic and card collectors, gamers, artists, creators, and families for a full-day, high-energy experience that celebrates fandom, creativity, and community. MadCon is a one-day anime, comics, gaming, cosplay, and collectibles convention designed for fans, families, creators, and businesses who love pop culture.

2026 Event Details:

Saturday, March 21, 2026

9:00 AM – 5:00 PM

Parkway Plaza Mall – Madisonville, KY

For more information call 270-821-1310 or visit on Facebook: Parkway Plaza Mall

Info

Parkway Plaza Mall 401 Madison Square Dr., Madisonville, Kentucky 42431
Art & Exhibitions, Kids & Family, Leisure & Recreation
270-821-1310
to
Google Calendar - MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville - 2026-03-21 09:00:00 Google Yahoo Calendar - MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville - 2026-03-21 09:00:00 Yahoo Outlook Calendar - MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville - 2026-03-21 09:00:00 Outlook iCalendar - MadCon at Parkway Plaza Mall in Madisonville - 2026-03-21 09:00:00 ical