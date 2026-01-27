NULU Mocktails Class at Prova Spirits

Prova Spirits 917 E Liberty St, Louisville, Kentucky 40204

NULU Mocktails Class at Prova Spirits

Join us at Prova Spirits to close out dry January with a mocktails class! One ticket includes pizza for lunch, and hands on crafting different mocktails. Learn how we put the same level of care and design into our NA drinks as we do the rest of cocktails. Come spend your afternoon with us!

For more information visit provaspirits.com/dryjanuary

Food & Drink, Workshops
