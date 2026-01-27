NULU Mocktails Class at Prova Spirits
to
Prova Spirits 917 E Liberty St, Louisville, Kentucky 40204
×
Prova Spirits
Prova Spirits, Zero Proof Cocktail Class
NULU Mocktails Class at Prova Spirits
Join us at Prova Spirits to close out dry January with a mocktails class! One ticket includes pizza for lunch, and hands on crafting different mocktails. Learn how we put the same level of care and design into our NA drinks as we do the rest of cocktails. Come spend your afternoon with us!
For more information visit provaspirits.com/dryjanuary
Info
Prova Spirits 917 E Liberty St, Louisville, Kentucky 40204
Food & Drink, Workshops