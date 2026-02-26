Quilter Charles Cameron Workshop at National Quilt Museum

National Quilt Museum 215 Jefferson St, Paducah, Kentucky 42001

Quilter Charles Cameron Workshop at National Quilt Museum

Learn from acclaimed modern quilter Charles Cameron in the Crooked Crosses and Bent Boxes workshop at the National Quilt Museum. Explore semi‑improv techniques and view works from his exhibition, A Curious Modern Quilter, currently on display.

Dates: March 12–14, 2026, 9am–4pmFees: $495 / $396 NQM Friend

For more information, please call 270.442.8856 or visit quiltmuseum.org/

Art & Exhibitions, Kids & Family
270.442.8856
