Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library

to

Hopkins County-Madisonville Public Library 425 E. Center St. , Madisonville, Kentucky 42431

Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library

Swap your gently used books for "new to you" books. Enjoy hot beverages and snacks.

For more information visit publiclibrary.org

Info

Hopkins County-Madisonville Public Library 425 E. Center St. , Madisonville, Kentucky 42431
Education & Learning
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library - 2026-01-17 11:00:00 Google Yahoo Calendar - Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library - 2026-01-17 11:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library - 2026-01-17 11:00:00 Outlook iCalendar - Sip & Swap at Hopkins County Madisonville Public Library - 2026-01-17 11:00:00 ical