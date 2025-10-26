Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove

to

Historic Locust Grove 561 Blankenbaker Lane, Louisville, Kentucky 40207

Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove

The Jane Austen Society of North America presents

Sunday Tea at Historic Locust Grove on Sunday, Oct. 26 at 1pm

With author Hilary Davidson, and her book A Guide to Regency Dress: From Corsets and Breeches to Bonnets and Muslins

Tickets $50    Reservation & advance purchase required.  

For more information call 502.897.9845 or visit locustgrove.org 

Info

Historic Locust Grove 561 Blankenbaker Lane, Louisville, Kentucky 40207
Talks & Readings
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove - 2025-10-26 13:00:00 Google Yahoo Calendar - Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove - 2025-10-26 13:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove - 2025-10-26 13:00:00 Outlook iCalendar - Sunday Tea with Author Hilary Davidson at Locust Grove - 2025-10-26 13:00:00 ical