Aug. 19 TEN20 Wednesday Open Mic
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TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
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Louisville Laughs
Standup comics from across the region perform in a comedy open mic
Join us on Wednesday, Aug. 19, at TEN20 Craft Brewery in Butchertown for our weekly comedy open mic.
Your host is Ben Scobee and special guest is Desirae Duncan.
Come out for a night of laughs, craft beer and pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.
For more information call 5027248311.
Info
TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
Comedy, Food & Drink