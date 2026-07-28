Aug. 2 Sunday Laughs at TEN20
-
TEN20 Craft Brewery 1020 E. Washington St., Louisville, Kentucky 40207
Join Louisville Laughs on Sunday, Aug. 2, for a night of laughter at TEN20 Craft Brewery.
The lineup showcases some of our favorite standup comics from the region, including Ty Leach, Luke Fitzgerald, Desirae Duncan, Hillary Boston, Sean Turley and Ben Scobee.
Your host is Creig Ewing.
Admission is free. Donations are welcome.
Come out for laughs, craft beer, pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.
For more information call 305-253-0063.