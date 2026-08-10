Aug. 26 TEN20 Wednesday Open Mic

-

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206

Join Louisville Laughs for our weekly comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.

The Aug. 26 show features guest host Aimee Jewell and special guest Mr. Bikey.

Come out for a night of laughs, craft beer and pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.

For more information call 5027248311. 

Info

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy
5027248311
please enable javascript to view