Aug. 26 TEN20 Wednesday Open Mic
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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
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Louisville Laughs
Aug. 26 TEN20 Wednesday Open Mic
Join Louisville Laughs for our weekly comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.
The Aug. 26 show features guest host Aimee Jewell and special guest Mr. Bikey.
Come out for a night of laughs, craft beer and pizza, nachos and more from Scratch Kitchen & Catering.
For more information call 5027248311.
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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy