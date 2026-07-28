Aug. 5 TEN20 Wednesday Open Mic

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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206

Join Louisville Laughs for a comedy open mic with comics from across the region.

Your host is Creig Ewing and special guest Sean Turley.

Enjoy a night of laughter, craft beer, pizza, nachos and more.

For more information call 5027248311. 

Info

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy
5027248311
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