Aug. 5 TEN20 Wednesday Open Mic
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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
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Louisville Laughs
A standup comedy open mic with comics from across the region
Join Louisville Laughs for a comedy open mic with comics from across the region.
Your host is Creig Ewing and special guest Sean Turley.
Enjoy a night of laughter, craft beer, pizza, nachos and more.
For more information call 5027248311.
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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy