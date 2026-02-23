CAMPBELL COUNTY BACKROADS FARM TOUR
to
Campbell County, KY Alexandria, Kentucky
CAMPBELL COUNTY CONSERVATION DISTRICT
CC BACKROADS FARM TOUR
CAMPBELL COUNTY BACKROADS FARM TOUR
THE CAMPBELL COUNTY CONSERVATION DISTRICT PRESENTS THE CAMPBELL COUNTY BACKROADS FARM TOUR SATURDAY, 18 JULY 2026 FROM 9 AM TO 3 PM. THIS IS A FREE EVENT, RAIN OR SHINE, WHERE YOU WILL BE ABLE TO TOUR DIVERSE FARMS AND EXPERIENCE AGRICULTURE FIRST HAND. YOU CAN MEET THE LOCAL FARMERS, TASTE, AND PURCHASE FARM FRESH FOOD, LEARN STEWARDSHIP AND FARM SKILLS FROM EXPERTS, AND EXPLORE THE FIELDS OF LOCAL FARMS. THAT’S SATURDAY 18 JULY FROM 9 TILL 3. DONT FORGET YOUR COOLERS! FOR DETAILS GO ONLINE TO CAMPBELL K Y CONSERVATION. ORG.
For more information call 8598015490 or visit campbellkyconservation.org