COME JOIN US FOR THE CAMPBELL COUNTY FARM & LIVESTOCK EXPO ON SATURDAY, 2 MAY FROM 9 AM TO 2 PM AT THE ALEXANDRIA FAIRGROUNDS. THIS IS A FREE EVENT RAIN OR SHINE WHERE YOU WILL BE ABLE TO SEE SHEEP & GOAT HOOF TRIMMING AND SHEARING, PARTICIPATE IN THE TRACTOR DRIVING CONTEST FOR ALL AGES, GET EXPERT ADVICE FROM AG INDUSTRY SPECIALISTS, BID IN THE LIVE EQUIPMENT AUCTION BEGINNING AT 10 AM, AND MORE! THAT’S SATURDAY, 2 MAY FROM 9 AM TILL 2 PM RAIN OR SHINE. FOR DETAILS GO ONLINE TO CAMPBELLKYCONSERVATION.ORG. OR CAMPBELL COUNTY EXTENSION SERVICES.
For more information call 8598015490 or visit campbellkyconservation.org