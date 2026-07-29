CCM Philharmonia: Russian Giants
-
Corbett Auditorium, Cincinnati Corbett Drive, Ohio 45221
CCM Philharmonia: Russian Giants
CCM Philharmonia: Russian Giants
7:30 p.m. Tuesday, Sept. 15
- CCM Orchestra Series -
RUSSIAN GIANTS
CCM Philharmonia
Timothy Muffitt, guest conductor
Featuring TBA student soloists
The Philharmonia kicks off the season with guest conductor Timothy Muffitt in a program of Russian masterworks, including the rarely heard Symphony No. 3 by Sergei Rachmaninoff.
PROKOFIEV: Piano Concerto No. 3 in C Major, Op. 26 (1921)
RACHMANINOFF: Symphony No. 3 in A Minor, Op. 44 (1936)
Estimated run time: 100 minutes
Location: Corbett Auditorium
Tickets: $19.50 adult, $15 student, $15 UC faculty/staff, $10 UC student, $5 CCM student; group discounts available. Purchase tickets online at https://ccmonstage.universitytickets.com/w/event.aspx?id=3432
For more information call (513) 556-4183.