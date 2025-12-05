× Expand Actors Staff A Christmas Carol returns to Actors Theater bringing a family tradition back to Louisville

A Christmas Carol returns to Actors Theater

by Charles Dickens

adapted by Lavina Jadhwani

co-directed by Amelia Acosta Powell and Emily Tarquin

December 4 to 21, 2025 in the Pamela Brown Auditorium

Scrooge is back in all of his humbug glory! His disdain for Christmas is no match for visits from enchanting ghosts, a lively ensemble of characters, and the music of the season. Honoring Dickens’ classic tale, this acclaimed adaptation embraces generosity, community, and second chances. Bring your friends and family to Actors Theatre of Louisville for a new production celebrating this beloved tradition. Tickets now on sale for matinee and evening performances.

Friday, December 5 @ 7pm

Saturday, December 6 @ 2pm

Saturday, December 6 @ 7pm

Sunday, December 7 @ 2pm

Wednesday, December 10 @ 7pm

Thursday, December 11 @ 7pm

Friday, December 12 @ 7pm

Saturday, December 13 @ 2pm

Saturday, December 13 @ 7pm

Sunday, December 14 @ 2pm

Wednesday, December 17 @ 2pm

Wednesday, December 17 @ 7pm

Thursday, December 18 @ 7pm

Friday, December 19 @ 7pm

Saturday, December 20 @ 2pm

Saturday, December 20 @ 7pm

Sunday December 21 @ 2pm

Sunday December 21 @ 7pm

For more information call (502) 584-1205 or visit actorstheatre.org