Actors Theatre of Louisville 316 West Main Street, Louisville, Kentucky 40202
A Christmas Carol returns to Actors Theater bringing a family tradition back to Louisville
by Charles Dickens
adapted by Lavina Jadhwani
co-directed by Amelia Acosta Powell and Emily Tarquin
December 4 to 21, 2025 in the Pamela Brown Auditorium
Scrooge is back in all of his humbug glory! His disdain for Christmas is no match for visits from enchanting ghosts, a lively ensemble of characters, and the music of the season. Honoring Dickens’ classic tale, this acclaimed adaptation embraces generosity, community, and second chances. Bring your friends and family to Actors Theatre of Louisville for a new production celebrating this beloved tradition. Tickets now on sale for matinee and evening performances.
Friday, December 5 @ 7pm
Saturday, December 6 @ 2pm
Saturday, December 6 @ 7pm
Sunday, December 7 @ 2pm
Wednesday, December 10 @ 7pm
Thursday, December 11 @ 7pm
Friday, December 12 @ 7pm
Saturday, December 13 @ 2pm
Saturday, December 13 @ 7pm
Sunday, December 14 @ 2pm
Wednesday, December 17 @ 2pm
Wednesday, December 17 @ 7pm
Thursday, December 18 @ 7pm
Friday, December 19 @ 7pm
Saturday, December 20 @ 2pm
Saturday, December 20 @ 7pm
Sunday December 21 @ 2pm
Sunday December 21 @ 7pm
For more information call (502) 584-1205 or visit actorstheatre.org