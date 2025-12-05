Dec. 5 Clarksville comedy open mic
TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
A new comedy open mic at the TEN20 Clarksville taproom
Clarksville comedy open mic
Join Louisville Laughs as we hold our first event at a new venue -- the TEN20 Clarksville Taproom.
The space is just across the Ohio River from downtown Louisville.
Join us for a night of laughter, craft beer and pizza.
For more information call 5027248311.
Comedy