Dec. 5 Clarksville comedy open mic

to

TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129

Clarksville comedy open mic

Join Louisville Laughs as we hold our first event at a new venue -- the TEN20 Clarksville Taproom.

The space is just across the Ohio River from downtown Louisville.

Join us for a night of laughter, craft beer and pizza.

For more information call 5027248311. 

Info

TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
Comedy
5027248311
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Dec. 5 Clarksville comedy open mic - 2025-12-05 19:30:00 Google Yahoo Calendar - Dec. 5 Clarksville comedy open mic - 2025-12-05 19:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Dec. 5 Clarksville comedy open mic - 2025-12-05 19:30:00 Outlook iCalendar - Dec. 5 Clarksville comedy open mic - 2025-12-05 19:30:00 ical