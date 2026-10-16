Drop in Pumpkin Painting/Collage
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Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347
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Midway Art Studios
Create your own unique pumpkin
Drop in anytime on Saturday, October 24th from 11AM-3:30PM to decorate your mini pumpkin with collage, paint and gems while you sip on complimentary mocktails. First come, first served while supplies last. Just $10 per pumpkin!
For more information visit Midway Art Studios on Facebook.
Info
Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347
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