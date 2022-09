Schedule

5:00 p.m. Networking Reception

6:30 p.m. Dinner

Dinner pricing

Ticket | $125

Student Ticket | $50

Table of 10 | $1,000

For more information, please call 502.848.8727 or visit imisweb.kychamber.com/EventReg?EventKey=81485&_zs=w8JPB1&_zl=nR1q6