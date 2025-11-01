Family Fun Day at KMAC

KMAC Contemporary Art Museum’s next Family Fun Day is Saturday, November 1st from 11am-3pm! Families can expect free admission, crafts based on work in the 2025 South Arts Exhibition, and a community art project in Studio 715! Visit kmacmuseum.org/familyfunday for up-to-date information.

For more information call 5025890102 or visit KMACmuseum.org

Info

Art & Exhibitions, Kids & Family
5025890102
