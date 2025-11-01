Family Fun Day at KMAC
to
KMAC - The Kentucky Museum of Art and Craft 715 West Main Street, Louisville, Kentucky 40202
KMAC
Child cutting paper in the education studio at KMAC.
KMAC Contemporary Art Museum’s next Family Fun Day is Saturday, November 1st from 11am-3pm! Families can expect free admission, crafts based on work in the 2025 South Arts Exhibition, and a community art project in Studio 715! Visit kmacmuseum.org/familyfunday for up-to-date information.
For more information call 5025890102 or visit KMACmuseum.org