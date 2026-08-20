FITNKY Grand Opening
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FITNKY 111 Beech Street, Newport, Kentucky 41071
FITNKY
Join FITNKY's Grand Opening Aug 29 across 3 locations! Free workouts, food trucks, bounce house, vendors, & 1-year membership giveaway.
🎉 FITNKY GRAND OPENING CELEBRATION! 🎉
3 LOCATIONS. 1 BIG CELEBRATION.
Join us Saturday, August 29 from 7 AM–1 PM as FITNKY celebrates the Grand Opening of our NEW Newport location alongside our Fort Thomas and Erlanger locations!
This is more than a grand opening — it’s a celebration for the entire FITNKY community, and EVERYONE IS WELCOME!
🔥 FREE WORKOUTS 🏋️ Fitcamp & CrossFit Community Workouts 🏃 HYROX 🥊 Boxing Bootcamp 🧘 Yoga 👟 FitKids Workout 🎈 Kids Activities & Obstacle Course 🏰 Bounce House 🎵 Music 🌮 Food Trucks 🛍️ Vendor Village 🎁 FREE ONE-YEAR FITNKY MEMBERSHIP GIVEAWAY!
📍 EVENT LOCATIONS & WORKOUTS
FITNKY ERLANGER 3139B Dixie Hwy, Erlanger, KY 7:30 AM – FREE HYROX 9:00 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 10:15 AM – FREE Yoga
FITNKY NEWPORT 111 Beech Street, Newport, KY 9:00 AM – FREE Boxing Bootcamp 9:00 AM – FREE Yoga 10:15 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 11:30 AM – FREE FitKids Workout
FITNKY FORT THOMAS 640A Alexandria Pike, Fort Thomas, KY 9:00 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 10:00 AM – FREE HYROX Workout
For more information call 859-376-5474 or visit fitnky.com/fitnky-grand-opening/