FITNKY Grand Opening

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FITNKY 111 Beech Street, Newport, Kentucky 41071

🎉 FITNKY GRAND OPENING CELEBRATION! 🎉

3 LOCATIONS. 1 BIG CELEBRATION.

Join us Saturday, August 29 from 7 AM–1 PM as FITNKY celebrates the Grand Opening of our NEW Newport location alongside our Fort Thomas and Erlanger locations!

This is more than a grand opening — it’s a celebration for the entire FITNKY community, and EVERYONE IS WELCOME!

🔥 FREE WORKOUTS 🏋️ Fitcamp & CrossFit Community Workouts 🏃 HYROX 🥊 Boxing Bootcamp 🧘 Yoga 👟 FitKids Workout 🎈 Kids Activities & Obstacle Course 🏰 Bounce House 🎵 Music 🌮 Food Trucks 🛍️ Vendor Village 🎁 FREE ONE-YEAR FITNKY MEMBERSHIP GIVEAWAY!

📍 EVENT LOCATIONS & WORKOUTS

FITNKY ERLANGER 3139B Dixie Hwy, Erlanger, KY 7:30 AM – FREE HYROX 9:00 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 10:15 AM – FREE Yoga

FITNKY NEWPORT 111 Beech Street, Newport, KY 9:00 AM – FREE Boxing Bootcamp 9:00 AM – FREE Yoga 10:15 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 11:30 AM – FREE FitKids Workout

FITNKY FORT THOMAS 640A Alexandria Pike, Fort Thomas, KY 9:00 AM – FREE Fitcamp & CrossFit Community Workout 10:00 AM – FREE HYROX Workout

For more information call 859-376-5474 or visit fitnky.com/fitnky-grand-opening/

Info

FITNKY 111 Beech Street, Newport, Kentucky 41071
Health & Wellness, Kids & Family
859-376-5474
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