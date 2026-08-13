Full Moon Comedy: Live Stand-Up Comedy Show
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Wooden Cask Brewing Company 629 York Street, Newport, Kentucky 41071
Full Moon Comedy: Live Stand-Up Comedy Show
Full Moon Comedy: Live Stand-Up Comedy Show
Full Moon Comedy: Live Stand-Up Comedy Show
Feel like Mercury is in retrograde? (We suspect it always is.) A Full Moon named Sturgeon got you down? No idea what a Sturgeon is? Neither do we!! Laugh your cosmic blues away with an incredible line up of stand-up comics.
Date and Time: Fri, 28 Aug 2026 20:00 - Fri, 28 Aug 2026 22:00
Venue Details: Wooden Cask Brewing Company, 629 York Street, Newport, Kentucky, 41071, United States
Category: Arts | Performing Arts | Comedy
Price:
General Admission: USD 20.00
For more information call (859) 261-2172