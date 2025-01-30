Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves
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Oldham County Public Library 308 Yager Ave, La Grange, Kentucky
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Oldham County Public Library
Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves
Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves
FREE/For Adults.
Join staff at the Oldham County Public Library, La Grange Branch to make fleece scarves with no sewing involved.
For more information call (502) 222-9713 or visit touroldham.com/calendar/
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Oldham County Public Library 308 Yager Ave, La Grange, Kentucky
Crafts, Parents, Workshops