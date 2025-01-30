Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves

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Oldham County Public Library 308 Yager Ave, La Grange, Kentucky

Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves

FREE/For Adults.

Join staff at the Oldham County Public Library, La Grange Branch to make fleece scarves with no sewing involved.

For more information call (502) 222-9713 or visit touroldham.com/calendar/

Info

Oldham County Public Library 308 Yager Ave, La Grange, Kentucky
Crafts, Parents, Workshops
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Google Calendar - Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves - 2025-01-30 11:30:00 Google Yahoo Calendar - Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves - 2025-01-30 11:30:00 Yahoo Outlook Calendar - Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves - 2025-01-30 11:30:00 Outlook iCalendar - Handmade Creations-No Sew Fleece Scarves - 2025-01-30 11:30:00 ical