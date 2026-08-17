Heart of Country Music Festival

-

Kenton County Fairgrounds 2960 Wehrman Road, Independence, Kentucky

Heart of Country Music Festival

Heart of Country Music Festival takes over the Kenton County Fairgrounds in Independence, Kentucky, Sept. 11–12, 2026, for two days of country music, community spirit, and Kentucky charm.

For more information visit heartofcountryfest.com

Info

Kenton County Fairgrounds 2960 Wehrman Road, Independence, Kentucky
Concerts & Live Music