Heart of Country Music Festival
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Kenton County Fairgrounds 2960 Wehrman Road, Independence, Kentucky
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Heart of Country
Heart of Country
Heart of Country Music Festival
Heart of Country Music Festival takes over the Kenton County Fairgrounds in Independence, Kentucky, Sept. 11–12, 2026, for two days of country music, community spirit, and Kentucky charm.
For more information visit heartofcountryfest.com
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Kenton County Fairgrounds 2960 Wehrman Road, Independence, Kentucky
Concerts & Live Music