Hopkins County Extension Extravaganza

Hopkins County Extension Office 25 Mahr Park Drive, Madisonville, Kentucky 42431

Come explore everything Hopkins County Extension has to offer with an evening full of fun, food, and family!

For more information call (270) 452-1269 or visit visitmadisonvilleky.com

Education & Learning, Outdoor
