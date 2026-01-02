Jan. 23 TEN20 Clarksville Comedy Open Mic

TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129

Join Louisville Laughs for a comedy open mic at TEN20 Clarksville Taproom.

The space is just across the Ohio River from downtown Louisville.

Comics from across the region will perform.

Enjoy a night of laughter, craft beer and pizza.

For more information visit eventvesta.com/events/126172/t/tickets

Comedy
5027248311
