Jan. 23 TEN20 Clarksville Comedy Open Mic
to
TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
×
Creig Ewing
Creig Ewing
Join Louisville Laughs for a comedy open mic at TEN20 Clarksville Taproom.
The space is just across the Ohio River from downtown Louisville.
Comics from across the region will perform.
Enjoy a night of laughter, craft beer and pizza.
For more information visit eventvesta.com/events/126172/t/tickets
Info
TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
Comedy