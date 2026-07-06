July 17 Clarksville Comedy Open Mic

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TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129

Join Louisville Laughs on Friday, July 17, for our monthly comedy open mic at the TEN20 Taproom in Clarksville, IN.

The show features guest host Sean Turley and special guest Luke Fitzerald.

Come out for a night of laughs, craft beer and pizza.

For more information call 502-724-8311. 

Info

TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
Comedy
5027248311
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