Kentucky Renaissance Festival

to

Kentucky Renaissance Fair 955 Elm Street, Eminence, Kentucky 40019

Kentucky Renaissance Festival

Kentucky Highland Renaissance Festival

May 30th - July 19th, 2026▪️

Saturday & Sunday Only

Eminence, KY

10:00 - 7:00pm

Rain or Shine

Live Entertainment all day!  Artist & Merchants, Interactive Activities, Food, Drink & More!!  For all ages!

For more information call (502) 845-9206 or visit kyrenfaire.com or on Facebook: Kentucky Renaissance Fair

Info

Kentucky Renaissance Fair 955 Elm Street, Eminence, Kentucky 40019
Festivals & Fairs, Food & Drink, History, Outdoor
to
Google Calendar - Kentucky Renaissance Festival - 2026-05-30 10:00:00 Google Yahoo Calendar - Kentucky Renaissance Festival - 2026-05-30 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Kentucky Renaissance Festival - 2026-05-30 10:00:00 Outlook iCalendar - Kentucky Renaissance Festival - 2026-05-30 10:00:00 ical