Kentucky Renaissance Festival
Kentucky Highland Renaissance Festival
May 30th - July 19th, 2026▪️
Saturday & Sunday Only
Eminence, KY
10:00 - 7:00pm
Rain or Shine
Live Entertainment all day! Artist & Merchants, Interactive Activities, Food, Drink & More!! For all ages!
For more information call (502) 845-9206 or visit kyrenfaire.com or on Facebook: Kentucky Renaissance Fair
Info
Festivals & Fairs, Food & Drink, History, Outdoor