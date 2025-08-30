Lunken Airport Days
Cincinnati Municipal Airport - Lunken Field 262 Wilmer Avenue, Cincinnati, Ohio 45226
Lunken Airport Days Open House featuring historic WWII military aircraft bombers and fighters offering rides and ground tours. Helicopter rides. Classic Cars. Monster trucks, Military Vehicles. Exhibits. Submarine Museum display. Food trucks, Patriotic color guard flag ceremo0ny at 12N each day. Flyovers of Riverfest on Sunday afternoon. Free admission and parking. Great family fun.
Date and Time: On Sat, 30 Aug 2025 10:00 - Sun, 31 Aug 2025 16:00
Venue details: Cincinnati Municipal Airport - Lunken Field, 262 Wilmer Avenue, Cincinnati, Ohio, 45226, United States
For more information call 513-289-6277 or visit go.evvnt.com/3193327-0?pid=11713