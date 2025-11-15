Madisonville Arts & Crafts Faire

Ballard Convention Center 605 E. Arch St, Madisonville, Kentucky 42431

The Madisonville Arts & Craft Faire will be held on Saturday, Nov. 15th from 10A-3P at the Ballard Convention Center!

70+ vendors, face painting, handmade crafts, food trucks, baked goods, and more!

For more information follow Madisonville Arts & Crafts Faire on Facebook. 

Art & Exhibitions, Crafts, Vacation & Holiday
