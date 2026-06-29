Madisonville Miners Baseball Game

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Elmer Kelley Stadium 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431

Please join us at Elmer Kelley Stadium in Madisonville City Park as the Madisonville Miners compete against the Fulton Railroaders. This event is sponsored by Madisonville Noon Kiwanis, Madisonville Lions Club, and Madisonville Rotary Club.

As part of the Madisonville 4th Fest activities, admission is free for everyone.

For more information call 270-821-4171.

Info

Elmer Kelley Stadium 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
Outdoor, Sports
270-821-4171
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