Madisonville Salutes

to

Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431

Madisonville Salutes

Join us for a Madisonville Military Day—a full day of patriotic fun, live music, and family-friendly activities at Madisonville City Park.

Celebrate service and community on September 13th with free admission, exciting tournaments, vendors, exhibits and more!

Mark your calendars, spread the word and come celebrate with us!

For more information call 270-824-2100 or visit madisonvilleliving.com/events/madisonville-salutes

Info

Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
Concerts & Live Music, Kids & Family, Outdoor
270-824-2100
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Madisonville Salutes - 2025-09-13 10:00:00 Google Yahoo Calendar - Madisonville Salutes - 2025-09-13 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Madisonville Salutes - 2025-09-13 10:00:00 Outlook iCalendar - Madisonville Salutes - 2025-09-13 10:00:00 ical