Madisonville Salutes
Madisonville City Park 755 Park Avenue, Madisonville, Kentucky 42431
City of Madisonville
Join us for a Madisonville Military Day—a full day of patriotic fun, live music, and family-friendly activities at Madisonville City Park.
Celebrate service and community on September 13th with free admission, exciting tournaments, vendors, exhibits and more!
Mark your calendars, spread the word and come celebrate with us!
For more information call 270-824-2100 or visit madisonvilleliving.com/events/madisonville-salutes