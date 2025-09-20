Marigold Day Festival & Parade

to

Downtown Williamstown Williamstown, Kentucky 41097

Marigold Day Festival & Parade

Join the Marigold Parade & Festival Celebration Saturday, September 20 from 10am-5pm. Our annual festival includes colorful marigolds, great food, live music, parade, car show, dancing, inflatables, family fun! Featuring TopThisBand and Marty Brown band!

For more information call 859-824-6351 or visit marigoldday.org

Info

Downtown Williamstown Williamstown, Kentucky 41097
Concerts & Live Music, Festivals & Fairs, Food & Drink, Kids & Family, Outdoor
859-824-6351
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Marigold Day Festival & Parade - 2025-09-20 10:00:00 Google Yahoo Calendar - Marigold Day Festival & Parade - 2025-09-20 10:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Marigold Day Festival & Parade - 2025-09-20 10:00:00 Outlook iCalendar - Marigold Day Festival & Parade - 2025-09-20 10:00:00 ical