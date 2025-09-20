Marigold Day Festival & Parade
Downtown Williamstown Williamstown, Kentucky 41097
Marigold Day Festival & Parade
Join the Marigold Parade & Festival Celebration Saturday, September 20 from 10am-5pm. Our annual festival includes colorful marigolds, great food, live music, parade, car show, dancing, inflatables, family fun! Featuring TopThisBand and Marty Brown band!
For more information call 859-824-6351 or visit marigoldday.org
