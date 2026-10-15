Material Obsession at KMAC
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KMAC - The Kentucky Museum of Art and Craft 715 West Main Street, Louisville, Kentucky 40202
KMAC
Material Obsession 2026: Mini Macro
Material Obsession is Thursday, October 22nd! Guests will be able to see (and purchase) unique works of art made by thirty local artists. Tickets can be purchased at the door, or at redpintix.com/events/vernissage-material-obsession-10 -22-2026. Material Obsession coincides with Vernissage, an exhibition preview series.
Featured Artists: Ada Asenjo, Alayna Altman, Albert Shumake, Alisha Martin, Alynn Sherman, Annabela Cockrell, Charlotte Pollock, Edwin Ramirez, Gretchen Treitz, Jacque Parsley, Julie Hohmann, Julie Leidner, Juliet Taylor, Karen Abney, Kayt Robarts, Kina Matahari, Lance Newman, Luckett Davidson, Malcolm Fife, Reagan Bouchillion, Rebecca Henderson, Rebekah Barnett, Robyn Gibson, Shauntrice Black, Sheila Fox, Sue Schofield, Tatiana Rathke, Tom Pfannerstill, and Trace Mayer.
For more information, please visit kmacmuseum.org/