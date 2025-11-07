Middletown Unique Bazaar Holiday Show
to
Celebration Hall of First Baptist Church Middletown 11711 Main Street, Louisville, Kentucky 40243
Middletown Unique Bazaar Holiday Show
Middletown Unique Bazaar Holiday Show
Middletown Unique Bazaar Holiday Show
Open to the public. Various arts and crafts vendors. Bake sale and Santa Claus on Saturday only. Hours on Friday, 11/7/25 are 4:00 - 8:00 p.m. and on Saturday, 11/8/25, 10:00 a.m. - 3:00 p.m.
URL:
Website: https://evvnt.com/events/?_ev_id=3331991
Date and Time: On Fri, 07 Nov 2025 16:00 - Sat, 08 Nov 2025 15:00
Venue details: Celebration Hall of First Baptist Church Middletown, 11711 Main Street, Louisville, Kentucky, 40243, United States
Category: Community | Holiday Bazaar
For more information call 5025413894 or visit evvnt.com/events/?_ev_id=3331991