Mini Stock Mayhem
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Western Kentucky Speedway 1245 Happy Ln, Madisonville, Kentucky 42431
Western Kentucky Speedway Racing | Mini Stock Mayhem
Western Kentucky Speedway Racing | Mini Stock Mayhem
Join the Western Kentucky Speedway for a night racing fun.
Ohio Valley SCORA Mini Stock. $2,500 to win. Midwest Throwback Sprint Cars, 602 Crate Late Models, Street Stock, Factory Stock, & Pure Stock.
Pit Gates 3pm
Grandstands 4:30pm
Drivers Meeting 6pm
Pits: $40
10 and under Pits: $20
Grandstands: $20
Kids: 6-10 $10
5 and Under Free
For more information, please call 270.836.6353 or visit westernkyspeedway.com