Mini Stock Mayhem

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Western Kentucky Speedway 1245 Happy Ln, Madisonville, Kentucky 42431

Join the Western Kentucky Speedway for a night racing fun.

Ohio Valley SCORA Mini Stock. $2,500 to win. Midwest Throwback Sprint Cars, 602 Crate Late Models, Street Stock, Factory Stock, & Pure Stock.

Pit Gates 3pm

Grandstands 4:30pm

Drivers Meeting 6pm

Pits: $40

10 and under Pits: $20

Grandstands: $20

Kids: 6-10 $10

5 and Under Free

For more information, please call 270.836.6353 or visit westernkyspeedway.com

Info

Western Kentucky Speedway 1245 Happy Ln, Madisonville, Kentucky 42431
Sports
270-836-6353
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