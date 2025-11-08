Morehead Mystical Market
Morehead Conference Center 111 First Street, Morehead, Kentucky 40351
Lori McAlister
Enjoy a weekend of psychic readings and shopping with over 30 metaphysical vendors and nature inspired crafters. This event is 11-4 each day. Admission is $5 for both days. Kids under 12 get in free.
