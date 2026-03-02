“My Spring Garden” Watercolor Workshop at Midway Art Studios

Midway Art Studios 100 East Main St 2nd Floor, Midway, Kentucky 40347

Spring forward with us and learn how to paint a unique spring garden! Watercolor artist Tessa Habash of Art In Bloom will guide you through each step of learning watercolor painting. Flowers are a lovely way to start your watercolor journey! This workshop is fun for beginners as well as those with some experience. All materials provided. All ages welcome.

For more information call 859-327-7141 or visit midwayartstudios.com

Art & Exhibitions, Kids & Family
859-327-7141
