Oct. 14 TEN20 Wednesday Open Mic
-
TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
×
Louisville Laughs
Louisville Laughs
Join Louisville Laughs for our weekly standupcomedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.
The host for Oct. 14 is Todd Probus and special guest is Luke Fitzgerald.
See you at TEN20 for a night of laughs, craft beer and delicious food from Scratch Kitchen & Catering.
For more information call 5027248311.
Info
TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy, Food & Drink