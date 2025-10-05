Oct. 5 TEN20 Clean Comedy Open Mic

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206

TEN20 Clean Comedy Open Mic

Join Louisville Laughs for a clean comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.

Comics include:

Jordan Berry

Jordan Goodwin

Michael Masters

Gordon

Philip Becker

Todd Probus

Holly Kennedy

Brandy Norton

Trevor Johnston

Chuck Litchfield

Brian Rogers

Michael Wermuth

Ken Ray

Matt Harris

Host: Creig Ewing

Come out and enjoy some laughter, great craft beer, pizza, tacos and more.

Admission is free. Tickets ensure seating.

For more information call 5027248311. 

Info

Comedy, Food & Drink
