Oct. 5 TEN20 Clean Comedy Open Mic
TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comed open mic featuring clean material
Join Louisville Laughs for a clean comedy open mic at TEN20 Craft Brewery in Butchertown.
Comics include:
Jordan Berry
Jordan Goodwin
Michael Masters
Gordon
Philip Becker
Todd Probus
Holly Kennedy
Brandy Norton
Trevor Johnston
Chuck Litchfield
Brian Rogers
Michael Wermuth
Ken Ray
Matt Harris
Host: Creig Ewing
Come out and enjoy some laughter, great craft beer, pizza, tacos and more.
Admission is free. Tickets ensure seating.
For more information call 5027248311.