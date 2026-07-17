Open Mic at TEN20 Craft Brewery
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TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
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Louisville Laughs
A special open mic featuring clean comedy
Open Mic at TEN20 Craft Brewery
Join Louisville Laughs for a clean comedy open mic with comics from across the region.
Your host is Lena Beamish and special guest is Big Jake Hovis.
Enjoy a night of laughter everyone can enjoy, craft beer, pizza, nachos and more.
For more information call 5027248311.
Info
TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy