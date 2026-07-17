Open Mic at TEN20 Craft Brewery

to

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206

 Open Mic at TEN20 Craft Brewery

Join Louisville Laughs for a clean comedy open mic with comics from across the region.

Your host is Lena Beamish and special guest is Big Jake Hovis.

Enjoy a night of laughter everyone can enjoy, craft beer, pizza, nachos and more.

For more information call 5027248311. 

Info

TEN20 Craft Brewery 1020 E Washington St , Louisville, Kentucky 40206
Comedy
5027248311
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Open Mic at TEN20 Craft Brewery - 2026-07-22 19:00:00 Google Yahoo Calendar - Open Mic at TEN20 Craft Brewery - 2026-07-22 19:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Open Mic at TEN20 Craft Brewery - 2026-07-22 19:00:00 Outlook iCalendar - Open Mic at TEN20 Craft Brewery - 2026-07-22 19:00:00 ical