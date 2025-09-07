Paws & Pints at Oldham Gardens
3rd Turn Oldham Gardens 6300 Old Lagrange Rd, Crestwood, Kentucky 40014
Paws & Pints at Oldham Gardens
Spend your Sunday supporting a great cause! Join us for an afternoon of live music, local vendor market, adoptable pups, and a silent auction, all benefiting Tyson’s Change Animal Foundation. Come sip, shop, and show some love for our four-legged friends.
For more information, please call 502.482.3373 or visit touroldham.com/calendar/
Charity & Fundraisers, Food & Drink, Kids & Family