Paws & Pints at Oldham Gardens

to

3rd Turn Oldham Gardens 6300 Old Lagrange Rd, Crestwood, Kentucky 40014

Paws & Pints at Oldham Gardens

Spend your Sunday supporting a great cause! Join us for an afternoon of live music, local vendor market, adoptable pups, and a silent auction, all benefiting Tyson’s Change Animal Foundation. Come sip, shop, and show some love for our four-legged friends.

For more information, please call 502.482.3373 or visit touroldham.com/calendar/

Info

3rd Turn Oldham Gardens 6300 Old Lagrange Rd, Crestwood, Kentucky 40014
Charity & Fundraisers, Food & Drink, Kids & Family
please enable javascript to view
to
Google Calendar - Paws & Pints at Oldham Gardens - 2025-09-07 14:00:00 Google Yahoo Calendar - Paws & Pints at Oldham Gardens - 2025-09-07 14:00:00 Yahoo Outlook Calendar - Paws & Pints at Oldham Gardens - 2025-09-07 14:00:00 Outlook iCalendar - Paws & Pints at Oldham Gardens - 2025-09-07 14:00:00 ical