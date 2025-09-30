The Poetry of Relationships: Four Poets' Reflections

The Carnegie Center for Literacy & Learning
251 West 2nd Street, Lexington, Kentucky 40507

Shadelandhouse Modern Press presents:

The Poetry of Relationships: Four Poets' Reflections

Featuring Pat Williams Owen, Leatha Kendrick, Melva Priddy, and Lennie Hay

Sept 30, 5:00 - 7:15pm

Join us for an evening of poetry featuring Kentucky poets Pat Williams Owen, Leatha Kendrick, Melva Priddy, and Lennie Hay. Free and open to the public.

Carnegie Center for Literacy & Learning

251 W Second St Lexington 40507

859-254-4175

zjackson@carnegiecenterlex.org

For more information call 8592544175 or visit carnegiecenterlex.org

Education & Learning, Talks & Readings
Education & Learning, Talks & Readings
859-254-4175
