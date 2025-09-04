How To Recognize God’s Chosen book release with Jeremy Paden

Book release party for Jeremy Paden’s How to Recognize God’s Chosen.

With opening readings by Carrie Green and Dorian Hairston.

Thursday, September 4, 6:00-7:00 PM

251 W Second St Lexington 40507

859-254-4175

Z Valentine

zjackson@carnegiecenterlex.org

For more information visit carnegiecenterlex.org/event/how-to-recognize-gods-chosen-book-release-with-jeremy-paden/

