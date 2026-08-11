Sept. 18 Clarksville Comedy Fridays
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TEN20 Clarksville Taproom TEN20 Clarksville Taproom, Clarksville, Indiana 47129
Creig Ewing
Sept. 18 Clarksville Comedy Fridays
Join Louisville Laughs for our monthly standup comedy show at the TEN20 Clarksville Taproom.
September's show features Cincinnati comedian Zach Wycuff.
Zach is a nationally touring clean stand-up comedian with a Dry Bar Comedy special and has twice been named Funniest Person In Cincinnati.
Joining Zach will be featured comic Bonita Elery.
See you in Clarksville for a night of laughs, craft beer and pizza.
For more information call 5027248311.